A Roma la sindaca Raggi chiede tamponi per i senza fissa dimora. La richiesta del primo cittadino al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è contenuta in una lettera inviata anche al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, al prefetto Pantalone e al capo della Protezione Civile Borrelli. "La Regione Lazio faccia subito i tamponi ai tanti senza fissa dimora che trovano rifugio nell'area della stazione Tiburtina per evitare il rischio di focolai di infezione da coronavirus. Bisogna tutelare i cittadini" scrive la Raggi.