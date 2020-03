Piccolo inconveniente per la sindaca Virginia Raggi in piazza del Campidoglio mentre stava osservando il minuto di silenzio in memoria delle vittime del Coronavirus. Il vento tira giù la bandiera dell'Europa che si trascina dietro anche il Tricolore e la bandiera di Roma. Ecco quanto accaduto nel video pubblicato su Twitter da PupiaTv che qui riportiamo:

La #bandiera dell'#Europa crolla a terra, trascinandosi dietro quella #italiana e di #Roma, mentre nella Capitale la sindaca #Raggi osservava il minuto di silenzio in memoria delle vittime del #Coronavirus. pic.twitter.com/9Pg8GI12Pk — Pupia (@PupiaTv) March 31, 2020

Nel suo discorso in piazza del Campidoglio, la sindaca Raggi, dopo aver osservato il minuto di silenzio, ha detto: "In questo momento tutta Italia si stringe insieme per ricordare le vittime del Covid. I nostri cari e le persone che abbiamo amato, sono le persone a cui non siamo neanche riusciti a dare l’ultimo saluto. È una ferita che unisce il paese, è un dolore che ci rende comunità".