Sostegno psicologico ai tempi del Covid-19

Il mondo intero è sotto botta di un virus ingestibile. Aumentano i morti e i contagiati in maniera esponenziale e l’Italia sta pagando un prezzo altissimo. Mai, forse, come in questo momento si sente il bisogno di parlare con qualcuno, che non sia necessariamente un amico, un parente, un collega di lavoro. Mai come adesso tutti vorremmo sfogarci ed esprimere le nostre paure, chiedendo consigli e ragguagli su come gestire una situazione del tutto nuova. E’ proprio per questo che a Roma, la Psicologa clinica dott.ssa Mariolina Palumbo ha deciso di non abbandonare i propri pazienti e anzi, invitare chi ne sente il bisogno a chiedere il suo aiuto, naturalmente parlando a distanza. “Covid 19 e sostegno psicologico: il Pronto Soccorso Psicologico di Roma presenta la sua iniziativa”: altro non è che un modo per continuare l’attività dello sportello psicologico di Villa Giuseppina (in Viale Prospero Colonna, 46) normalmente aperto 7 giorni su 7 all’interno dell’istituto, ma questa volta utilizzando le risorse che la tecnologia ci offre, visto che la situazione di emergenza sanitaria provocata dal Covid-19, ha costretto a sospendere le visite psicologiche in ambulatorio. Tuttavia il PSP di Roma continua a offrire un supporto alla popolazione, attraverso un servizio di consulenza online per accogliere le richieste di aiuto di tutti e non solo in lingua italiana ma anche in inglese e francese grazie all’esperienza della Dottoressa Palumbo , ideatrice dello sportello psicologo e dei suoi colleghi. Il servizio è rivolto a chiunque senta la necessità di parlare ed essere accolto da un professionista per un sostegno emotivo. Che di questi tempi potrebeb diventare indispensabile. Gli psicologi del Pronto Soccorso Psicologico saranno quindi disponibili su Skype per effettuare colloqui in videochiamata tutti i giorni in due fasce orarie: la mattina (10-12) e il pomeriggio (16-18). È previsto un primo colloquio gratuito e la possibilità di interventi più strutturati al costo di 30 euro l’uno .Per mettersi in contatto basta rivolgersi al profilo Skype: Pronto Soccorso Psicologico Roma Onlineoppure tramite mail: psponline@gmail.com, www.villagiuseppina.it.