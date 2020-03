"Positivo al coronavirus un ginecologo dei Castelli romani". La denuncia comparsa nella pagina Facebook non ufficiale dell'Ospedale dei Castelli e ripresa sui social dall'ex sindaco dei Ariccia Emilio Cianfanelli mette in allarme l'intera cittadinanza e riapre la questione dei tamponi per tutti. A riportare il caso è il sito Castellinotizie.it: in un momento molto critico per la sanità, duramente colpita dall'epidemia di Covid-19, tiene sempre più banco la polemica sui sanitari contagiati e sulla disinformazione totale tra operatori e pazienti. "Il personale non è stato informato e fino a ieri - si legge nel post ripreso dall'ex primo cittadino di Ariccia - non erano partite le procedure per il contenimento del contagio". Per questo Cianfanelli chiede di "creare un laboratorio di analisi nella Asl per fare tamponi a tutti gli operatori e a tutti i cittadini venuti a contatto con pazienti positivi anche asintomatici".