Chiuse per coronavirus le spiagge di Torvaianica, Anzio, Ardea e Nettuno

Vietata, tramite ordinanza, qualsiasi attività sull'arenile e sulla spiaggia lungo l'intero tratto del litorale romano che va da Torvaianica a Nettuno, fino al 3 aprile. E' quanto deciso nella nuova riunione via Skype dei Sindaci dei Comuni di Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno, per mettere a punto una serie di misure condivise, finalizzate ad arginare il Covid19 nei quattro territori limitrofi. Inoltre sono stati intensificati ulteriormente i controlli coordinati dei confini territoriali, da parte delle Forze dell'Ordine, per garantire il rispetto delle misure adottate dal Governo, evitando assembramenti e spostamenti non autorizzati da un Comune all'altro. ''Un provvedimento che si è reso necessario - spiegano i Sindaci di Anzio, Ardea, Nettuno e Pomezia - per evitare assembramenti e scongiurare ogni possibile contagio. Invitiamo nuovamente tutti i cittadini a restare a casa e ad uscire laddove strettamente necessario. Per sconfiggere il Covid19 e tornare quanto prima alla normalità, dobbiamo rispettare alla lettera le prescrizioni del Governo e, nonostante le belle giornate, evitare le passeggiate all'aperto. Insieme ce la faremo! Noi Sindaci restiamo a vostra disposizione fino alla fine di questa emergenza e continueremo ad informarvi''.