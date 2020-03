Coronavirus, a via del Corso i divieti non si rispettano. Tutti in giro a fare la spesa

A via del Corso tutti in giro a fare la spesa. L'emergenza coronavirus non conosce pause e, in queste ore, in Italia si sta cercando di far rispettare le norme per il contenimento del contagio. Ma come si vede in queste foto non ci si riesce sempre.

E' sufficiente fare una passeggiata su via del Corso, tra largo Goldoni e piazza del Popolo, per rendersi conto che le strade sono piene di gente che va a fare la spesa, va in bici e circola a bordo della propria autovettura. Tutto questo anche poco dopo le 18. Proprio come se nulla fosse. In barba a tutte le regole e le raccomandazioni che vengono dalle autorità sanitarie e non. Qui c'è qualcuno che non ha capito...