Coronavirus, attenti scattano i controlli. Verifiche a tappeto anche nei luoghi della movida

Roma blindata, arriva il blitz della polizia municipale. Da oggi a domenica la polizia locale di Roma effettuerà blitz in centro e nelle zone della movida per verificare se gli esercizi pubblici rispetteranno il divieto di apertura dopo le 18.

E non è finita qui. Nel weekend saranno passati al setaccio anche ipermercati, centri commerciali e mercati. Parte, dunque, l'impegno delle forze dell'ordine per la verifica del rispetto dell'ordinanza in vista del contenimento del contagio da Covid-19.