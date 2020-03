Sospensione delle Sante Messe fino al 3 aprile, e le parrocchie e le altre chiese di Roma, aperte solo per pregare, si industriano a dovere sfidando l’emergenza Coronavirus. Partendo dalla periferia. A Tor de’ Schiavi da ieri don Maurizio Mirilli, parroco del Santissimo Sacramento, ha comunicato ai fedeli che ogni mattina celebrerà alle 9 in diretta Facebook. Chi non ha Facebook potrà seguire sul sito della parrocchia.

Ieri primo appuntamento della settimana live dalla cappellina della Casa della Gioia sopra il tetto della chiesa. “Il nostro ritornare a Gesù in questi giorni dell’epidemia sarà un ritornare all’essenziale, alla preghiera – ha detto nell’omelia don Mirilli - un ritornare a ciò che è davvero importante, alla Messa anche in maniera diversa, in attesa di poterci riabbracciare tutti quanti intorno all’altare. Aspettando questo momento, cerchiamo di recuperare il senso profondo della Santa Messa”. Aggiungendo: “In questo momento dobbiamo essere uniti, non dividerci”. Catechesi in diretta a San Pio X. “Domattina alle 7 (stamane, ndr), potrete seguire sulla nostra pagina Facebook la Messa di #PapaFrancesco a Santa Marta”, informa sul suo profilo Facebook la parrocchia San Giuliano. Chat di ascolto e di preghiera diffuse online, perché l’incontro spirituale non è sospeso. Invocazioni alla Madonna per proteggere il popolo della Capitale invadono gruppi parrocchiali e pagine social dedicate. Il virus si combatte con la fede.