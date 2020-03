Altri cinque casi positivi al Coronavirus nell'ospedale Spallanzani di Roma. "Due sono riconducibili al nucleo familiare di Pomezia, 1 di rientro dall'Iran, 1 di rientro da Zanzibar con link epidemiologico di Bergamo e 1 uomo di Castel Madama con link epidemiologico con il nord Italia". A comunicarlo nell'ultimo bollettino la direzione sanitaria dell'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani.

Diventano quindi 17 i casi positivi al Covid-19 con 12 ricoveri, compresa la coppia cinese ormai negativizzata. Nel bollettino medico del nosocomio di via Portuense a Roma si spiega che tra i ricoverati c’è l’agente di polizia di Stato originario di Pomezia “il cui nucleo familiare continua ad essere sottoposto a sorveglianza sanitaria domiciliare da parte della Asl competente.

Un'altra positività nel pomeriggio è risultata per un allievo della scuola dei Vigili del Fuoco di Capannelle, trasferito allo Spallanzani.

L’intero nucleo familiare residente a Fiumicino, sono, inoltre, tutt’ora ricoverati: un giornalista, un giovane allievo vigile del fuoco dell’87esimo corso, una donna residente a Fiuggi, una donna della provincia di Cremona ed infine una donna di Sassari”. Lo Spallanzani assicura che “tutti i ricoverati sono in condizioni cliniche che non destano preoccupazioni ad eccezione di due che presentano una polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale e che necessitano di supporto respiratorio. Tutti i casi positivi, al momento, presentano un link epidemiologico con le aree del Nord del Paese.