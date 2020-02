Il sospetto di Francesco Storace: sul coronavirus a Roma non ce la raccontano giusta

Coronavirus a Roma, Francesco Storace ha un sospetto. Finora a Roma non ci sono casi di coronavirus che si sono contagiati nella Capitale. Il sito 7Colli, però, diretto da Francesco Storace fa affiorare qualche dubbio proprio su questo.

Sul 7Colli si mette in evidenza che ci sono due notizie che fanno emergere più di qualche dubbio. Il primo è l'annullamento del concerto di Rita Marcotulli in programma domenica 1 marzo al Teatro Villa Pamphilj. Come se non bastasse, un prete parigino appena tornato da Roma è risultato positivo al coronavirus. Per questo il sito 7Colli si chiede se qualcuno sta nascondendo qualcosa...