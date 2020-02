Roma, si sente male al Pronto soccorso: "Ho frequentato cinesi". Trasferito allo Spallanzani

Un asiatico è stato trasferito dal policlinico Tor Vergata di Roma allo Spallanzani per un sospetto caso di coronavirus. L'uomo, che aveva una mascherina, accusava un malore e ha detto agli operatori sanitari di aver frequentato recentemente cinesi. Nel pronto soccorso dell'ospedale romano è scattato subito il protocollo previsto per i casi di presunto coronavirus. L'uomo sarà sottoposto al test per il virus COVID-19.

Intanto è stato effettuato il test alla paziente arrivata ieri allo Spallanzani da Ostia. La donna, ha fatto sapere dall'INMI l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, non è risultata positiva al coronavirus che in Italia ha fatto finora due morti e 52 contagi.