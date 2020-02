Gli alunni dell'Istituto Comprensivo San Nilo di Grottaferrata, diretto dalla dirigente Antonella Arnaboldi, sono al lavoro per ridipingere il muro di cinta del Palazzetto dello Sport comunale "Saverio Coscia", utilizzato dalla scuola come palestra. Nell'ambito del progetto Service Learning - l'innovativa proposta pedagogica che unisce apprendimento e volontariato - i piccoli allievi del plesso dell'Infanzia "Munari" insieme ai colleghi della Primaria "Rosa Di Feo", in collaborazione con gli studenti del Liceo Artistico paritario "San Giuseppe" di Grottaferrata (e con l'aiuto dei genitori) realizzeranno "Il muro a colori" lungo l'ingresso del palazzetto che separa scuola e palestra.

Lo scorso 31 gennaio le maestre dell'Infanzia e della Primaria dell'I.C. San Nilo, Stefania Diglio, Ombretta Longo e Marzia Di Mari sono intervenute al convegno, organizzato dall'Università LUMSA proprio per presentare il progetto de "Il muro a colori". "Alla base dell'iniziativa nell'ambito del Service Learning - hanno spiegato - c'è la creatività ma soprattutto l'autostima che i bambini rafforzeranno all'interno di un servizio solidale reso alla comunità".