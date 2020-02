Vip e musica per il compleanno delle fettuccine di Alfredo

Una notte tra musica e gusto. Una sfilata di vip e artisti per celebrare una storia d’amore lunga 112 anni e un piatto simbolo della cucina italiana. Quale? Le fettuccine al doppio burro. Dal regista Christian Marazziti all’ex Grande Fratello Roberta Beta, dal campione d’Italia con la Lazio del ‘74 Pino Wilson alle star del cinema Demetra Hampton e Andrea De Rosa: sono tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che, in occasione del National Fettucine Alfredo Day, (ribattezzato per l’occasione Fettuccine’s Night), hanno partecipato all’evento presso lo storico locale di Piazza Augusto Imperatore 30, “Il Vero Alfredo”.

Una serata di classe, rigorosamente su invito ed esclusiva, come da tradizione per le padrone di casa Ines Di Lelio, nipote di Alfredo l’inventore delle bionde al doppio burro, e sua figlia Chiara Cuomo. Tanti gli artisti che si sono alternati sul palco durante la serata, presentata dalla giornalista Cinzia Santangeli, come Gianfranco Butinar, Daniele Si Nasce, Franco Fasano, Rocco Roca-Rey (nipote di Stefania Sandrelli e Gino Paoli), e la cantante Assia Cuomo. Non solo, durante la serata è stato presentato il nuovo disco “Amami Alfredo” del maestro Giandomenico Anellino, che si è esibito con la chitarra intrattenendo il pubblico.