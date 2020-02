L'ambasciata cinese agli italiani: basta insulti e minacce

«Nella comunità cinese si sta diffondendo il panico, non per l’epidemia ma per la sicurezza. In questi giorni si sono verificate delle aggressioni verso i cinesi in Italia, non turisti, alla comunità cinese. Vorrei invitare gli amici italiani a fare attenzione alla sicurezza dei nostri connazionali che vivono e lavorano in Italia, di evitare pregiudizi, distinzioni e aggressioni: insulti e minacce non sono tollerabili. È questo l’appello che voglio lanciare».

Lo ha detto il dottor Zhang dell’ambasciata cinese allo Spallanzani per le dimissioni dei venti turisti cinesi che viaggiavano in comitiva con la coppia di cinesi malati di coronavirus e ancora ricoverati in ospedale in terapia intensiva.