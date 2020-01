Discarica abusiva, arrestati cinque imprenditori

Una cava trasformata in una discarica illecita di rifiuti: cinque le persone arrestate questa mattina nel Frusinate su ordine della Procura Distrettuale Antimafia di Roma. Si tratta di imprenditori residenti a Ferentino e che, come accertato dai Carabinieri Forestali coordinati dai magistrati capitolini Minisci ed Affinito, avrebbero commesso gravi reati ambientali. Per questo motivo il Gip del tribunale di Roma, Mattioli, ha dato il via libera all'esecuzione a 2 misure cautelari in carcere, 3 arresti domiciliari.

Agli indagati vengono contestati i reati di traffico illecito di rifiuti, smaltimento illecito di rifiuti, gestione di discarica abusiva, combustione illecita di rifiuti. In particolare i Carabinieri Forestali hanno scoperto la gestione di una enorme discarica abusiva di rifiuti sia pericolosi che non pericolosi ubicata presso una cava dove veniva smaltito materiale proveniente dal settore edilizio. Sono scattati anche i sigilli per la cava e per 29 mezzi di trasporto.