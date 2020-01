Va a fuoco la discarica nel campo nomadi

Proseguono da ieri sera le operazioni di spegnimento dell’incendio che si è sviluppato in una discarica di circa 2000 metri quadri nei pressi del campo nomadi di Castel Romano in via della Cumunella, a Roma. I vigili del fuoco sono al lavoro sul posto per ultimare le operazioni di spegnimento.

«Stanotte vasto rogo nei pressi del campo nomadi di Castel Romano, interessando un’area di duemila mq adibita a discarica. A Roma è allarme sicurezza e rischio decoro urbano. Raggi esca dal torpore e si esprima sulle dinamiche che hanno condotto al pericoloso incendio. I romani hanno il diritto di sapere». Così, su Twitter, il consigliere regionale del Lazio e uno dei fondatori nazionali di «Cambiamo» con Toti, Adriano Palozzi.