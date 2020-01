Albero crolla su un'auto a corso Trieste: ferita una donna

Ancora un albero che crolla, l'ennesima tragedia sfiorata. Una donna di 51 anni è rimasta lievemente ferita per la caduta di un fusto a Corso Trieste, all'altezza di via Corsica. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale del Gruppo Parioli. Parte dell'albero si è spezzata e nel crollo è rimasta coinvolta un'auto, una Opel Mokka, condotta da una 51enne. La donna è rimasta lievemente ferita ed è stata trasportata al Policlinico Umberto I. Gli agenti della polizia locale sono intervenuti sia per la gestione del traffico, interdetto verso piazza Istria, sia per i rilievi ai danni della vettura.