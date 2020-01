Toglievano le multe ai vip, quattro dipendenti comunali a processo

Finiscono a processo i 4 dipendenti comunali grazie ai quali la principessa della casata dei Torlonia, il presidente della Ss Lazio Claudio Lotito, l'ex difensore dell'As Roma Vincent Candela, il braccio destro di Massimo Carminati, Riccardo Brugia, e tanti altri, sono riusciti a non pagare le contravvenzioni per ingressi non consentiti nella zona a traffico limitato che delimita il cuore della Capitale.

Il danno erariale - calcolato dai finanzieri del gruppo Tutela spesa pubblica e contestato dal pm della Corte dei conti Massimo Perin - ammonta a oltre 17 milioni di euro. Ne dovranno rispondere Pasquale Libero Pelusi, ex direttore del dipartimento Risorse economiche del Comune, le sue due più strette collaboratrici, Laura Cirelli e Maria Rita Rongoni, e la dirigente Patrizia Del Vecchio. I 4 hanno contribuito «in modo prevalente e significativo» a queste operazioni di discarico, annullando complessivamente 127.729 posizioni debitorie.