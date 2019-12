Un parroco-pm per Gaia e Camilla

Finché a farsi scappare la frizione su certi argomenti sono politici, giornalisti o altri arruffapopolo di professione, è avvilente ma almeno è normale. Se però ci si mettono pure i preti, allora significa che la situazione sta sfuggendo di mano. Eppure questo è quanto è successo ieri nella chiesa del Preziosissimo Sangue durante i funerali di Gaia e Camilla, le due amiche sedicenni travolte e uccise a Corso Francia dall'auto di un quasi coetaneo che guidava sotto l'effetto dell'alcol.

Protagonista, il parroco don Gianni Matteo Botto che - in luogo della canonica predica - si è sentito in dovere di esibirsi in una cosa a metà tra il comizio da politico e l'articolessa indignata di prima pagina: "Oggi siamo tutti un po' palloni gonfiati"...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI