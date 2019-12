Al figlio di Paolo Genovese sequestrato anche lo smartphone

È Pietro Genovese, figlio del regista Paolo Genovese, il 20enne che era alla guida della Renault Koleos che la notte scorsa a mezzanotte e mezza ha investito e ucciso due sedicenni a Roma. L’incidente è avvenuto a Corso Francia all’altezza di via Flaminia. Al ragazzo è stato sequestrato anche lo smartphone per accertare se, al momento dell'impatto, fosse in corso qualche conversazione o chat.

Per approfondire leggi anche: GAIA E CAMILLA FALCIATE SU CORSO FRANCIA

Sul posto per i rilievi le pattuglie del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Il 20enne che si è fermato per soccorrere le ragazze è stato sottoposto ai test per l’assunzione di droga e alcol.