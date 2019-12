Paolo Genovese straziato dopo la morte di Gaia e Camilla: "Un dolore immenso"

Paolo Genovese è straziato dal dolore dopo l'incidente in cui suo figlio Pietro ha falciato col Suv due ragazze di 16 anni, Gaia e Camilla. "Un dolore immenso" ha detto il regista cinematografico commentando la morte delle due ragazze che ieri stavano passando una serata nella movida di Ponte Milvio. Stavano attraversando Corso Francia probabilmente scavalcando il guardrail in un momento in cui il semaforo era verde per le macchine. La Renault Koleos di Pietro Genovese non le ha viste e le ha falciate.

Per approfondire leggi anche: AL FIGLIO DI GENOVESE SEQUESTRATO ANCHE LO SMARTPHONE

I corpi sono stati poi sbalzati urtando anche le altre macchine che sopraggiungevano sul posto. Il ragazzo è stato portato all'Umberto I in stato di choc.