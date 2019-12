Pino si abbatte sul cortile della scuola materna. Piovono alberi anche a Piazza Mazzini

A Roma piovono alberi. In zona Balduina e a Piazza Mazzini due alberi si sono abbattuti sulla strada, fortunatamente non provocando feriti. Un grande rischio, però, si è corso in via Balduina dove, dall'interno di un condominio all'incrocio con via Biasucci, in mattinata è caduto un pino di enormi dimensioni. L'albero, oltre ad aver sfondato due muretti di recinzione è finito all'interno del cortile della scuola Materna Cesare Nobili che fa parte del più ampio plesso della scuola Ovidio. Il complesso ospita bambini dai 3 ai 6 anni.

Per approfondire leggi anche: CADE UN ALBERO DAVANTI ALLA SCUOLA

Un altro albero è caduto nella zona di Piazza Mazzini. Insomma a Roma continua l'emergenza alberi.