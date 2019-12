Roma, mamma scompare con i 3 figli nei boschi Nerola

Ore di angosciante attesa per una donna di 38 anni scomparsa coi suoi tre figli minorenni nel Comune di Nerola, in provincia di Roma. La donna è sparita ieri pomeriggio insieme ai tre figli di 6, 8 e 4 mesi: le sue tracce si sono perse nei boschi di Nerola, in una zona collinare a 450 metri di altezza. Alcuni testimoni raccontano di aver visto la mamma, residente del posto, imboccare una stradina insieme ai tre bambini e poi sparire nel nulla.

La famiglia della donna abita ad Acquaviva di Nerola: ieri sera, a Poggio Corese, è stata vista con i figli, da un automobilista che le ha offerto un passaggio dopo averla vista camminare con i bambini sul ciglio della strada. Lei però non gli ha nemmeno risposto spingendolo così ad allertare il 112.

Da ieri in campo per le ricerche, insieme alle forze dell'ordine, 80 uomini del Soccorso alpino insieme con quattro cani, 2 per la ricerca di superficie e altri 2 molecolari. Chiesto anche il supporto dell'elicottero dei carabinieri.