Luca Sacchi, l'ultima bugia di Anastasiya. "I soldi? Per comprare una moto"

Anastasiya Kylemnyk ha mentito. Lo ha fatto in occasione dell'interrogatorio di garanzia, quando le è stato chiesto di ricostruire i dettagli dell'affare di droga terminato con l'omicidio del suo ragazzo, Luca Sacchi, morto tra le sue braccia la sera del 23 ottobre scorso.

Durante il faccia a faccia con il gip Costantino De Robbio, la baby sitter ha detto di essere arrivata al pub John Cabot di via Tommaso Mommsen «insieme al fidanzato Luca Sacchi perché quest'ultimo aveva appuntamento con Giovanni Princi», l'amico del liceo che secondo i carabinieri lo avrebbe trascinato nell' affare letale. Quella sera, sostiene il pm Nadia Plastina, Valerio Del Grosso e Paolo Pirino avrebbero dovuto consegnare 15 chili di «erba» ricevendo in cambio 70 mila euro custoditi nello zaino di Anastasiya. Una somma che avrebbe fatto girare la testa anche a Valerio Del Grosso: «Mi è partita la brocca - ha dichiarato - Non avevo mai visto tutti quei soldi insieme». Per questo il 21enne si è fatto dare un revolver calibro 38 dall'amico Marcello De Propris...

