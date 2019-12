Luca Sacchi, per Anastasiya resta l'obbligo di firma

"Lacunose, inverosimili e in più punti scarsamente plausibili". Lo scrive il gip Costantino De Robbio in merito all’interrogatorio di garanzia di Anastasia Kylemnyk reso lo scorso 4 dicembre sull’omicidio del suo fidanzato Luca Sacchi, ucciso la sera del 23 ottobre scorso davanti a un pub in zona Colli Albani a Roma. Per il gip la ragazza è "soggetto interessato e non obbligato a rispondere dicendo la verità" e per questo non si giustifica una revoca della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, come chiesto dal difensore della giovane. Secondo il giudice, le dichiarazioni di Anastasia "appaiono del tutto inidonee a scalfire il quadro indiziario e cautelare che resta grave".

Si aggiungono nuovi particolari al racconto della fidanzata della vittima. I soldi dati ad Anastasiya da Giovanni Princi la sera del 23 ottobre scorso dovevano servire a comprare una motocicletta "di provenienza illecita" si legge nel provvedimento che contiene le dichiarazione e con il quale il gip Costantino De Robbio ha respinto la richiesta di revoca della misura dell’obbligo di firma per Anastasiya.

Il gip scrive che la ragazza ha raccontato di essere "giunta davanti al pub insieme al fidanzato perché quest’ultimo aveva appuntamento con Giovanni Princi (amico di Sacchi attualmente in carcere per l’accusa di tentato acquisto di droga, ndr). Una volta giunta sul posto, Princi le avrebbe consegnato un sacchetto di carta marrone di piccole dimensioni, di quelli per contenere il pane - si legge nel provvedimento - dicendole che c’erano i soldi destinati ad essere consegnati ad un amico con cui aveva appuntamento per un impiccio con le moto, con ciò intendendo che Princi avrebbe dovuto acquistare una motocicletta di provenienza illecita e chiedendole di tenere il sacchetto nello zaino in attesa dell’amico". La fidanzata di Sacchi ha infine detto che Princi gli aveva chiesto le chiavi della sua auto "per metterci il denaro le aveva appena dato da custodire nello zaino".