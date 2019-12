Bus in fiamme, Salvini punta la Raggi: sei pericolosa, dimettiti

L'ennesimo mezzo flambé è servito nelle strade della Capitale. "Ma è normale che a Roma per strada prendano fuoco i bus di linea? Tre in tre giorni e l’ultimo questa mattina, per fortuna senza vittime tra il personale Atac e i passeggeri", attacca Matteo Salvini.

Il leader della Lega va all'attacco della sindaca 5Stelle Virginia Raggi: "È l’ennesima dimostrazione di una città allo sbando sommersa di rifiuti e cosparsa di voragini. Raggi dimettiti: la tua incapacità è pericolosa per l’incolumità dei cittadini", ha detto il segretario della Lega.