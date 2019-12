Il tassista tifoso guarda la Roma a 110 all'ora. La foto-denuncia divide i social

In auto a 110 all'ora mentre guarda la partita della Roma. Un tassista romano ha accolto così il giornalista spagnolo Daniel Verdù, corrispondente dall'Italia e dal Vaticano per il quotidiano spagnolo El Pais, al suo rientro nella Capitale ieri. La foto scattata dal giornalista e diventata ben presto un caso sui social mostra un tassista guidare con davanti a sé lo smartphone, assicurato al parabrezza con un apposito supporto e sintonizzato sulla partita di serie A Hellas Verona-Roma.

Taxista romano viendo el partido de la Roma a 110 km/h. Y acaban de empatarle. Benvenuti a casa pic.twitter.com/9X8URITvn0 — Daniel Verdú (@DaniVerdu) December 1, 2019

Verdù è nel sedile posteriore dietro a quello di guida, così nella foto si vede chiaramente anche il tachimetro che segna 110 chilometri orari. Una velocità non certo ridotta, in cui anche la minima disattenzione può essere alla base di un incidente. "Tassista romano guarda la partita della Roma a 110 km/h. Ed è appena iniziata. Benvenuti a casa", il commento del giornalista che divide il pubblico dei social tra chi si indigna per l'irresponsabilità del tassista e chi invece scherza sulla sua passione irrefrenabile per la "magica".