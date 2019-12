Bomba d'acqua su Roma. Chiuse le metro Repubblica e Manzoni, "cascate" a Termini

Bomba d'acqua su Roma. Il risultato è il solito, con stazioni metro chiuse e disagi per i cittadini. Nella Linea A, a Manzoni e Repubblica, i treni transitano senza effettuare fermata. Così, a Termini, l’accesso è consentito solo lato centro commerciale, chiusi invece per danno da maltempo gli altri accessi. Lo rende noto l’azienda dei trasporti della Capitale sulla pagina Infoatac su Twitter. Sui social i passeggeri stanno documentando infiltrazioni e allagamenti con video e foto, come la "fontana" da cui sgorgano fiotti d'acqua sulla linea B a Termini direzione Laurentina.





Alla metro Termini, infatti, l'accesso è consentito solo dal lato del centro commerciale. "Altri accessi chiusi per danno da maltempo", fa sapere l'Atac-