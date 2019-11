La Raggi fa il verso a Salvini. Cosa ci fa il leader leghista in Campidoglio

Matteo Salvini finisce sul profilo Twitter di Virginia Raggi. La sindaca di Roma fa il verso al leghista e pubblica sui social un video in cui riprende Salvini che parla sulla scalinata del Campidoglio. Cosa starà dicendo il leader leghista? Non è dato sapere ma una cosa è certa: che la Raggi commenta sarcastica: "Matteo Salvini basta chiacchiere su Roma. Guardate queste immagini: il leader della Lega Nord annuncia ai cittadini la sua visita in Campidoglio accolto da una folla festante e invece...si ritrova a parlare da solo...". Siamo certi che la replica di Matteo Salvini non si farà attendere. Social media permettendo, è ovvio.

