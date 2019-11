Fondi antiviolenza, nei guai l'ex vice sindaco di Cassino

Gara d'appalto falsa per incassare i fondi destinati al centro antiviolenza di Cassino. A finire nei guai l'ex vice sindaco di Cassino, Carmelo Palombo, referente Lega, l'ex segretario comunale Lorenzo Norcia, l'assistente sociale al Comune, Pasqualino Matera, l'imprenditore e rappresentante della Lega, Lello Valente e la moglie Maria Rosaria Golino. Le indagini portate avanti dalla Polizia di Stato (squadra informativa del commissariato di Cassino) e dalla Procura, hanno consentito di far emergere una presunta truffa ai danni dello Stato. La coppia di imprenditori, secondo l'accusa del magistrato inquirente, il sostituto procuratore Alfredo Mattei, avrebbero coinvolto l'ex vice sindaco e il funzionario per poter incassare i fondi regionali stanziati per l'attuazione di un progetto presentato dal centro antiviolenza successivamente chiuso proprio per carenza di fondi. I cinque indagati si sono visti notificare l'avviso di conclusione indagine.