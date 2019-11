Scontro tra un pullman, un tir e un'auto, un morto e traffico bloccato sull'A1. L'incidente all'altezza dell'area di servizio Prenestina oggi pomeriggio alle ore 14.30, direzione sud, al km 5.64, all'altezza dell'area di servizio Prenestina. Sul posto in pochissimi minuti tre squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma, con supporto di autogru e e carro fiamma. Intervento ancora in corso, enti competenti sul posto. Vittima un uomo dell'apparente età di 40 anni. Per i provvedimenti presi l'autostrada al momento rimane chiusa nella carreggiata coinvolta dall'incidente.