Maltempo, auto bloccate dall'acqua alta. Salvati anche due bambini

Quattro persone con due bambini erano rimasti bloccati in due auto a causa dell’acqua alta e sono stati tratti in salvo dai Vigili del fuoco in via Ardeatina 601/654. Una centrale elettrica si è incendiata per un corto circuito bloccando la fornitura di energia elettrica in via Giuseppe Parini nei pressi del comune di Padiglione. Questi sono alcuni degli interventi effettuati dai Vigili del fuoco a seguito della forte ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Capitale e sul litorale romano colpendo in particolare il comune di Anzio e le località di Lavinio, Lido Cincinnati, Villa Claudia, via del Cavallo morto e zone rurali. I Vigili del fuoco sono stati contattati per circa una cinquantina di interventi che vanno dagli allagamenti di cantine, di garage e di abitazioni al piano terra. Inoltre alberi abbattuti e strade allagate tra le segnalazioni principali giunte ai Vigili del fuoco. Al momento non si segnalano feriti o danni particolari.