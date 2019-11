Tensione alle stelle per Lazio-Celtic. Accoltellati uno scozzese e un tedesco

Uno scozzese e un tedesco, entrambi sarebbero tifosi del Celtic di Glasgow, sono stati accoltellati nella zona del centro storico da un gruppo di sette-otto ultras della Lazio che si sono dileguati subito dopo l'aggressione. I fatti sono avvenuti davanti al pub The Flann O'Brien, a Roma, in via Nazionale. Secondo quanto emerso da fonti investigative in entrambi i casi gli aggressori avrebbero colpito a caso, unicamente per l'accento inglese delle vittime. I due, che non è stato accertato se si conoscano, non sono stati feriti gravemente. Domani sera è in programma allo stadio Olimpico la partita di Europa League tra Lazio e Celtic e i tifosi della squadra ospite sono già arrivati nella Capitale: 9mila i biglietti venduti ai supporters della squadra di Glasgow. La tensione è alta soprattutto in considerazione di quanto accaduto con gli striscioni antifascisti da una parte e i cori razzisti dall'altra durante il match di andata. Questa sera i due accoltellamenti, entrambi riconducibili secondo i poliziotti impegnati in strada, agli ambienti ultras della Lazio.

Lazio (fans) have just attacked us. Luckily staff in the bar have been fuckin class. We are at the back of the bar minding our own business. Celtic fans please watch. @CelticFCSLO @PaulDykes @ACSOMPOD pic.twitter.com/OifFOywDwP — KEVIN MCGUIRE (@kevmcguiremusic) November 6, 2019

Police outside Flann O’Brien pub In Rome where two Celtic fans stabbed. Understood injuries not life threatening. Investigation underway. pic.twitter.com/4YdmPx2aoq — Chris McLaughlin (@BBCchrismclaug) November 7, 2019

Sui social intanto alcuni tifosi scozzesi documentano tentativi di aggressione subiti e tensioni in centro. Gli scozzesi dopo la serata già preannunciata al centro sociale Intifada di via di Casal Bruciato, scortati da camionette di polizia e carabinieri in tenuta antisommossa, sono andati in corteo alla stazione Tiburtina per andare verso Termini e il centro.