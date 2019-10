Marco Carta assolto per il furto alla Rinascente

Marco Carta è stato assolto. Il cantante, vincitore di Amici e di Sanremo, non era presente in aula davanti al giudice di Milano Stefano Caramellino della sesta penale, ma ha appreso della notizia dai suoi avvocati difensori Simone Ciro Giordano e Massimiliano Annetta che avevano chiesto il rito abbreviato e si erano detti “molto fiduciosi”. Marco Carta era accusato di aver rubato alla Rinascente di Milano sei magliette del valore di 1.200 euro il 31 maggio scorso e il pm di Milano Nicola Rossato aveva chiesto 8 mesi di carcere e 400 euro di multa.

Nel corso dell’udienza a porte chiuse sono state mostrate le immagini delle telecamere di sicurezza del grande magazzino e il giudice ha deliberato nel giro di poche ore. Marco Carta fu fermato in compagnia di un’amica, Fabiana Muscas, 53 anni, la cui posizione è stata stralciata. Nella borsa della donna fu trovata la refurtiva e ha chiesto di essere ammessa all’istituto della messa alla prova, cioè di svolgere per 52 settimane lavori di pubblica utilità in un’associazione di Cagliari che si prende cura delle donne sfruttate nell’ambito della prostituzione. L’udienza è prevista per il prossimo 17 dicembre.