Aria di rimpasto in Regione Lazio

Come se non bastasse la disfatta umbra e le polemiche scaturitene, Nicola Zignaretti deve anche fare i conti con l’instabilità politica in Regione. L’arrivo in Consiglio regionale di Italia Viva, con l’ex dem Marietta Tidei ed Enrico Cavallari passati nello schieramento renziano non è andato giù al governatore.

Il segretario del Pd, infatti, è molto irritato con Matteo Renzi: il fatto che l’ex rottamatore sia entrato a gamba tesa alla Pisana - spiegano fonti regionali - ha mandato su tutte le furie Zingaretti, che teme che così Renzi possa condizionarlo tanto al governo nazionale nei delicati equilibri di maggioranza, tanto nell’amministrazione del Lazio in um momento politicamente molto complicato. Da Italia Viva spiegano che la lealtà nei confronti del presidente della Regione non è in discussione e che la prossima nascita del gruppo consiliare - insistenti le voci di prossimi passaggi di altri consiglieri: si fanno i nomi di Rodolfo Lena, Valentina Grippo e della forzista Laura Gartaginese - rafforzerà la maggioranza regionale. Intanto Zingaretti deve varare il rimpasto di giunta dopo che...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI