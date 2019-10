Si sono mostrati dispiaciuti, provati e affranti. Ma davanti al giudice non hanno proferito parola. Durante l’interrogatorio, in occasione della convalida dell’arresto, Valerio Del Grosso e Paolo Pirino hanno fatto scena muta. Non hanno smentito o confermato il tentativo, andato in scena mercoledì scorso, di rapinare una ragazza a cui avrebbero dovuto vendere marijuana. Del Grosso non ha spiegato perché ha premuto il grilletto uccidendo Luca Sacchi, personal trainer di 24 anni.

Sono restati in silenzio. Una scelta che indurrà il gip, con ogni probabilità, a convalidare l’arresto nei loro confronti. I due ragazzi, di 21 anni, sono accusati di concorso in omicidio, rapina, detenzione e porto abusivo di armi.

"Ha chiesto scusa per quello che è successo. Non voleva di uccidere nessuno", ha detto l’avvocato di Valerio Del Grosso lasciando Regina Coeli. E ancora: "Si è avvalso della facoltà di non rispondere e rimandiamo a un'altra occasione il confronto con i magistrati. E' molto provato e dispiaciuto per quello che è successo", ha concluso il penalista.

Mercoledì sera tutto è accaduto in un attimo. In via Teodoro Mosmen, all’uscita del pub John Cabot, i due fermati “avrebbero dovuto consegnare dello stupefacente a un gruppo di amici della vittima”. Poco prima Anastasia, la fidanzata di Luca, aveva mostrato agli amici dei due fermati “uno zaino contenente soldi divisi in due mazzette da 20 e da 50 euro”. Così Valerio Del Grosso e Paolo Pirino hanno deciso di rapinare la ragazza. Hanno fatto finta di andare a prendere la droga, hanno fatto un giro dell’isolato a bordo della Smart di Pirino. È stato quest’ultimo ad aggredire la ragazza con una mazza da baseball. Luca Sacchi è però intervenuto in difesa della sua fidanzata. Non poteva pensare che Valerio Del Grosso estraesse la pistola e, puntando al volto, sparasse un colpo dalla sua calibro 38. È morto così Luca, durante uno scambio di droga che, presumibilmente, non lo riguardava neanche.

I due indagati invece hanno provato a nascondersi. Uno in un albergo, l’altro nel palazzo della nonna. Ma carabinieri e poliziotti li hanno scovati in meno di 48 ore