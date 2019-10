Sono stati fermati intorno alle 2.45 a Roma, due sospettati dell'omicidio di Luca Sacchi. A quanto si apprende, uno dei due fermati, quello sospettato di avere esploso il colpo che ha ucciso il ragazzo di 24 anni, è stato interrogato per ore dal pm negli uffici della Squadra Mobile di Roma. A caldo, i due si sarebbero avvalsi delal facoltà di non rispondere. I due hanno meno di 25 anni, uno dei due avrebbero precedenti anche per droga, mentre l'altro - il presunto autore dell'omicidio - sarebbe non avrebbe precedenti gravi. I due sarebbero stati fermati nella zona di Roma sud, dove abitano, grazie al riconoscimento dell'auto su cui sarebbe fuggiti dal luogo del delitto attraverso le telecamere del quartiere di Colli Albani. A mettere le forze dell'ordine sulle loro tracce sarebbe stato un parente di uno dei due. L'auto sarebbe poi stata rintracciata dalle forze dell'ordine, che poi hanno proceduto a bloccare i due che non sono ancora in stato di fermo. Secondo quanto trapela, all'origine dell'omicidio potrebbe non esserci una rapina trasformatasi in tragedia ma una questione legata alla droga.