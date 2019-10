Difende la fidanzata e gli sparano in testa: morto un ragazzo di 24 anni

Violenza choc ieri sera alle 23.20 fuori dal pub John Cabot di via Mommsen, in zona Appio, nella Capitale. Una coppia di giovani, Luca Sacchi, personal trainer di 24 anni e Anastasia Kylemnyk, babysitter di 25 anni, è stata aggredita all'esterno del locale da due persone che hanno cercato di rapinarla. La donna, colpita alla testa, ha consegnato lo zainetto. Il 24enne ha invece opposto resistenza e i due hanno esploso contro di lui un colpo di pistola alla testa ferendolo gravemente. Il giovane, trasportato all'ospedale San Giovanni, è morto in seguito alle ferite riportate. È stato anche sottoposto ad intervento chirurgico, ma le sue condizioni erano troppo gravi. Nello stesso ospedale è stata accompagnata anche la fidanzata per un contusione alla testa. Sul posto i carabinieri della Compagnia Roma piazza Dante e i colleghi del Nucleo Investigativo. I due sono ricercati.

I due si trovavano all'esterno del locale e avevano appuntamento con alcuni amici, quando sono stati aggrediti da due persone che hanno rapinato la ragazza e colpito con un colpo di pistola alla testa il 24enne.

Sono al vaglio dei carabinieri del Nucleo Investigativo le immagini delle telecamere di sorveglianza posizionate nei pressi del John Cabot. Le immagini di videosorveglianza sono state sequestrate questa mattina a due locali della zona. Intanto proseguono le audizioni di testimoni che in molti casi, secondo quanto si apprende, avrebbero riferito di "aver udito un forte botto, ma di non aver immaginato che si trattasse di colpi di pistola".