"Mi hanno colpito con una mazza e poi...", il racconto choc di Anastasia

"Mi hanno colpito con una mazza. Luca ha reagito, poi lo sparo…". Il racconto di Anastasia Kylemnyk, la fidanzata 25enne di Luca Sacchi, il 24enne ucciso a Roma nel quartiere Appio, è da brividi. L'aggressione è avvenuta a tarda sera vicino al pub John Cabot, tra via Teodoro Mommsen e via Bartoloni. "Eravamo appena usciti dal pub. Mi sono sentita strattonare da dietro, mi hanno detto: 'dacci la borsa'. Gliela stavo consegnando quando mi hanno colpito con una mazza. A questo punto è intervenuto Luca che ha reagito bloccando il ragazzo che mi aveva aggredito, quindi è intervenuto l'altro aggressore che gli ha sparato alla testa", ha detto la ragazza al Nucleo Investigativo dei carabinieri. Il giovane, trasportato al San Giovanni dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico, è morto oggi per le gravi ferite riportate.

I due aggressori, secondo quanto si apprende, sarebbero fuggiti a bordo di una Smart bianca e sono attualmente ricercati. A dare l'allarme è stato un tassista che si è trovato a passare in via Bartoloni.