Malore dopo il pranzo a scuola, muore bimba di otto anni

Una bambina di 8 anni ha avuto un malore ieri mentre era a scuola ed è morta questa mattina in ospedale. Sul posto nell'istituto di via Kennedy 58, a Monterotondo, è intervenuto il 118. Quando i sanitari sono arrivati con un'ambulanza e un'automedica la piccola non respirava. Le sono state praticate le manovre di rianimazione e ventilazione assistita. La bimba è stata trasportata per essere stabilizzata all'ospedale di Monterotondo e poi trasferita con elicottero al Gemelli. La procura di Tivoli ha disposto l'autopsia sul corpo della bambina.

Secondo le prime ricostruzioni, ieri intorno alle 14, nell'istituto comprensivo statale, i bambini delle elementari stavano tornano in classe dopo aver mangiato, erano nel corridoio, quando la piccola ha iniziato ad avere problemi respiratori. L'insegnante che era con i bambini si è subito accorta del malore, e insieme al responsabile del primo soccorso della scuola ha prestato i primi soccorsi. Nel frattempo era stato subito contattato il 118. Mentre l'infermiera stava entrando nella scuola, anche una pattuglia della polizia locale di passaggio ha notato la concitazione all'esterno dell'istituto ed è intervenuta. I medici del 118 hanno praticato le manovre di rianimazione, la piccola è stata trasportata prima in ambulanza all'ospedale di Monterotondo poi in elisoccorso al Policlinico Gemelli di Roma. Gli agenti della polizia locale intervenuti hanno informato dell'accaduto la competente procura di Tivoli.