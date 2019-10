Lega a San Giovanni: strade chiuse, divieti e bus deviati

Un’altra giornata difficile per i romani. Dalle 13 chiusure e deviazioni nella zona di San Giovanni per la manifestazione della Lega: prevista la partecipazione di circa 40mila persone che giungeranno a Roma con treni speciali e 400 pullman (che sosteranno nei pressi delle stazioni della metro di Subaugusta, Cinecittà, Anagnina).

Divieti di sosta nell’area di San Giovanni già diverse ore prima della manifestazione. Inoltre sarà istituita la seguente disciplina di traffico provvisoria in: via Vincenzo Lamaro dall’intersezione con via Tuscolana alla intersezione con via Quinto Publicio, ambo i lati, esclusa area parcheggio interna adiacente studi di Cinecittà; via Walter Procaccini da via di Torrespaccata a piazza Ettore Viola lato destro di entrambi i sensi di marcia; via Quinto Publicio dall’intersezione con viale Palmiro Togliatti sino all’intersezione con via Rolando Vignali lato destro di entrambi i sensi di marcia; via Stefano Oberto all’interno dell’area di parcheggio fronte mercato rionale Cinecittà est escluso lato adiacente fabbricati; circonvallazione Tuscolana da via Caio Canuleio a via Tuscolana sul lato destro della carreggiata con direzione Via Tuscolana.

Dalle 11 sarà sospeso il capolinea bus di piazza di Porta San Giovanni. Dalle 16 la Questura ha richiesto la chiusura del la fermata San Giovanni della metro A.

La linea 792 sarà limitata su via della Ferratella in Laterano (all’altezza dell’attraversamento pedonale). Le linee della Roma Tpl 218 e 665 modificheranno il percorso: la 218 sarà limitata all’altezza di via Faleria/via Appia; la 665 si fermerà a via Magna Grecia. Sono possibili deviazioni ai percorsi delle linee bus 16, 81, 85, 87 e 650.

In caso di limitazioni alla circolazione su via Emanuele Filiberto e viale Carlo Felice, si aggiungerà la deviazione delle linee 51, 360, 590 e del tram 3.

Altri cortei sono previsti nel pomeriggio in piazza dell’Esquilino e lungo Corso Vittorio Emanuele II. Dalle 17 alle 19, corteo per la pace da piazza della Chiesa Nuova a largo Giovanni XXIII.