A Roma più soldi per scuole e bus

La giunta capitolina ha dato il via libera alla proposta di variazione al bilancio di previsione 2019-2021. Il testo ora dovra' essere sottoposto all'Assemblea capitolina. "Con questa manovra destiniamo oltre 30,4 milioni di euro di investimenti alla Capitale per il 2019 - spiega l'assessore al Bilancio Gianni Lemmetti su Facebook - che si vanno ad aggiungere agli oltre 1,8 miliardi di euro gia' stanziati per il triennio. Inoltre anticipiamo all'anno in corso 41 milioni di euro per l'acquisto di nuovi bus previsti inizialmente nel 2020". Inoltre "piu' della meta' dei fondi andrà ai municipi - prosegue l'assessore - che potranno cosi' avvalersi di nuovi finanziamenti per la messa in sicurezza di arterie stradali, la riqualificazione di piazze e aree degradate, la realizzazione e conservazione in buono stato delle piste ciclabili (oltre 800mila euro solo per il collegamento via Battistini-stazione San Filippo Neri), la ristrutturazione e l'adeguamento alle normative antincendio degli istituti scolastici, la manutenzione del patrimonio abitativo pubblico (250mila euro nel municipio X)".