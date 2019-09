Sul palco dell'Auditorium tocca agli chef

All'Auditorium Parco della Musica si sono aperte le porte di un grande evento giunto ormai all’ottava edizione: "Taste of Roma". Per quattro giorni saranno aperte le porte a tutti curiosi che vorranno godere di prelibate degustazioni. Si esibiranno ai fornelli 14 grandi chef che proporranno dei menu degustazioni da 4 portate gourmet ciascuno. Tra i vari uno dei più gettonati è lo chef Campano Fabio Ciervo del ristorante la terrazza di via ludovisi che ha proposto una calamarata con alici e pomodoro fresco unica e originalissima nel suo gusto, lo chef Riccardo di Giacinto del ristorante All’Oro, e lo chef Stefano Marzetti del famoso ristorante Splendid Royal di via Ludovisi che ha proposto un prelibato spiedino di gamberi croccanti con panatura di cereali insieme ad un prelibato mandarancio di fegato d’oca, ovvero foie gras, in questo caso abbinato con del fegato d’anatra da gustare con un pane morbido alle carrube. Ovviamente per concludere in bellezza saranno allestiti vari banchi degustazioni di svariati dolci e gelati tra cui i cannoni siciliani di Salvatore Taibi sono un vero spettacolo per i gli occhi ed il palato.