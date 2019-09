Notti insonni e movida selvaggia, blitz dei cittadini al festone Pd

"Chiasso, sporcizia, bombole del gas e alcol a notte fonda". Mala movida, blitz dei cittadini alla Festa del Pd a piazza Bologna. E i residenti che protestano sono invitati a vendere la casa e a spostarsi in un altro quartiere.

"Non basta la cattiva movida tutto l’anno a togliere il sonno ai residenti, da una settimana a questa parte ci si mettono anche i giovani democratici con la loro festa - dichiarano in una nota congiunta Andrea Liburdi, ex rappresentate istituzionale di zona e portavoce del Comitato cittadino ed Holljwer Paolo capogruppo di Fratelli d’Italia in secondo Municipio. "Ieri notte - dicono - abbiamo deciso di scendere in piazza al fianco di alcuni residenti di piazza Bologna ormai disperati ed allo stremo per la mancanza di sonno aggravata nell’ultima settimana dalla festa organizzata dai giovani democratici, organizzazione giovanile di quel partito democratico che governa il territorio. E cosa assurda, i residenti ci hanno raccontato che alle loro proteste si sentiti rispondere che dovevano cambiare casa e andare a vivere in un altro quartiere".

"Trovo assurdo che esponenti politici che dovrebbero dare risposte alle esigenze del territorio, con il supporto della giunta municipale e degli altri consiglieri del Pd contribuiscano con il loro comportamento ad aggravare la già precaria situazione della zona. Se da un lato a parole vogliono contrastare il fenomeno della cattiva movida nei fatti contribuiscono ad alimentarla facendo musica fino a tardi e somministrando bevande alcoliche non rispettando il nuovo regolamento di polizia locale varato dal Campidoglio e facendo concorrenza sleale alle varie attività commerciali gravate da tasse e tributi" dichiara Andrea Liburdi.

Ora si "indaga" sulla regolarità della festa. "Ho provveduto a richiedere tutti gli atti per vedere se tutto l’iter amministrativo che ha portato alla realizzazione dell’evento si sia svolto in maniera corretta da parte del Municipio Roma 2 - dichiara il capogruppo di Fratelli D’Italia Holljwer Paolo - A prescindere dagli atti amministrativi trovo tuttavia estremamente grave che il Partito che governa il Municipio si trovi in piazza a vendere alcol fino alle 2 di notte malgrado tutto ciò non sia consentito dal nuovo regolamento di polizia locale".

La protesta. "I cittadini lamentano l’assenza delle istituzioni e denunciano che malgrado diverse segnalazioni fatte pervenire alle forze di polizia, nessun controllo sulla attività di mescita sia stata posta in essere dalle autorità competenti in orari notturni, se ciò fosse confermato ci troveremmo innanzi a responsabilità evidenti da parte degli organi deputati al controllo. Non vorremmo che il Partito Democratico che governa il Municipio creda di essere al di sopra delle norme e dei regolamenti anteponendo gli interessi di Partito alle esigenze del territorio e dei cittadini" concludono Andrea Liburdi ed Holljwer Paolo.