Ubriaco passa col rosso, ferisce due persone e scappa

Era ubriaco e senza patente e attraversando un incrocio con il semaforo rosso ha urtato violentemente un'altra auto e si è dato alla fuga. E' accaduto ieri sera intorno le 21.30 nel quartiere Esquilino di Roma. Nell'impatto, avvenuto all'incrocio tra via Farini e via Napoleone III, sono stati coinvolti e rimasti feriti, oltre al conducente della vettura, anche due pedoni, un uomo ed una donna che stavano attraversando la strada. L'uomo, Z.P.C.J., un peruviano di 24 anni, dopo l'incidente è uscito dalla macchina e ha provato a scappare. E' stato poco dopo arrestato dagli agenti della polizia di Stato.

Il malvivente, quando è stato fermato dagli agenti della polizia ha cercato di divincolarsi, aggredendoli e colpendoli. I 3 feriti sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale. Il conducente del veicolo ha riportato 10 giorni di prognosi mentre i due pedoni sono stati ricoverati. L'uomo investito ha riportato una frattura scomposta della tibia e perone, giudicata guaribile in 30 giorni, mentre la donna, al settimo mese di gravidanza, ha riportato un trauma addominale ed una probabile frattura dell'arto sinistro, nessun danno al feto è stato invece rilevato. Il 24enne è stato trovato in possesso di 1,5 grammi di marijuana e, gli accertamenti con l'etilometro, hanno dato esito positivo. Ora, dovrà rispondere di omissione di soccorso, lesioni personali e di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.