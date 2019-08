La città di Roma, svuotata dalle ferie estive, si blinda per l'arrivo di migliaia di ultrà di club italiani ed europei gemellati con la Ss Lazio, per partecipare - anche se "a debita distanza" - al funerale di Fabrizio Piscitelli, il leader degli Irriducibili, conosciuto con il soprannome di Diabolik, ucciso con un colpo di pistola sparato dietro la nuca il 7 agosto scorso mentre era seduto su una panchina del Parco degli Acquedotti (nel quartiere Tuscolano), insieme all'uomo di origini cubane che gli faceva da autista.

Il questore Carmine Esposito ha firmato l’ordinanza contenente le misure di sicurezza per la cerimonia funebre organizzata alle 15 di domani. Le forze dell'ordine scorteranno il feretro di Piscitelli dall'Istituto di medicina legale di Tor Vergata, dove è stata eseguita l'autopsia sulla vittima, al santuario Divino Amore, dove si svolgerà la messa, fino all'ultima tappa al cimitero Flaminio di Prima Porta, dove Diabolik verrà sepolto.

Il corteo arriverà al santuario e le auto potranno essere parcheggiate di fronte all’ingresso. Tutte le persone che non sono incluse nella lista dei 100 partecipanti alla cerimonia dovranno rimanere su piazzale Don Umberto Terenzi, dove c’è un’area di sosta: si tratta del parcheggio del santuario nuovo. Nello stesso piazzale ci sarà anche un’area dedicata alla stampa. Servizi di vigilanza sono previsti, oltre che a Tor Vergata, al Divino Amore e al cimitero Flaminio, anche nelle stazioni della metropolitana e alle fermate degli autobus della zona. Sorvegliati speciali anche i caselli autostradali e le stazioni ferroviarie.



Entro le 19 di oggi dovranno essere sgomberati tutti i veicoli in sosta in via Ardeatina, nel tratto vicino al Santuario del Divino Amore. Nella zona è stato previsto un servizio di viabilità di cui si occuperanno gli agenti della polizia di Roma Capitale. L’ordinanza ha anche disposto la sospensione delle attività di commercio ambulante. Gli uffici dei cimiteri capitolini hanno avviato intanto, come da richiesta della famiglia, le pratiche per la cremazione del corpo di Piscitelli, che avverrà presumibilmente nella giornata di giovedì.