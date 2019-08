Diabolik, il Tar respinge il ricorso. La famiglia non parteciperà ai funerali

È stata negata la sospensiva dell’ordinanza del Questore relativa alle esequie, ma il ricorso resta in piedi per quanto riguarda le richieste di annullamento dell’atto rivolta al Tar dalla famiglia di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, e morto qualche giorno fa in un agguato a mano armata a Roma.

Le persone più vicine a Fabrizio Piscitelli, storico capo ultras del gruppo degli Irriducibili della Lazio e morto in un agguato a mano armata il 7 agosto scorso al Parco degli Acquedotti, non parteciperanno ai funerali in forma privata previsti dall’ordinanza del Questore di Roma, Carmine Esposito. È quanto si apprende da fonti vicine alla famiglia che spiegano che in particolare la sorella Angela e la moglie Rita Corazza, alle quali il Tar ha negato la sospensione dell’ordinanza del Questore, hanno ribadito l’intenzione di non prendere parte a una cerimonia funebre ritenuta inadeguata al ricordo del 53enne. Sempre le stessi fonti hanno chiarito che non prenderanno parte alle esequie in forma privata, programmate per domani alle 6 del mattino nella cappella del cimitero Flaminio, né parenti, né amici, né i gruppi delle tifoserie organizzate.