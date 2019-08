A Fregene si balla al Villaggio dei Pescatori con la festa dedicata agli innamorati

Siete pronti per la festa più colorata dell'estate? Le atmosfere indiane saranno le protagoniste dell’Holi Beach Party che si svolgerà giovedì 8 agosto al Singita di Fregene. Un evento da non perdere. La tradizionale festa dei colori conosciuta anche come la festa della gioia, dell’amore e del divertimento trasformerà la spiaggia del Villaggio dei Pescatori in una straordinaria tavolozza di colori dove ballare, divertirsi, ridere e stare insieme. Il festival trae origine dalla mitologia induista: il dio Krishna, geloso della bellezza e del candore della pelle dell’amata Radha, un giorno le dipinse la faccia con dei colori. Ecco perché l’Holi Beach Party è anche la festa degli innamorati, che si colorano il viso a vicenda in segno d’amore: il blu dei frutti di bosco, il marrone delle foglie di the, il magenta delle radici, il giallo dei crisantemi. Le polveri colorate, in una spiaggia Plastic Free e attenta all’ambiente come il Singita, non potevano che essere completamente naturali tanto da non comportare alcun pericolo per l’ambiente o per la pelle.

L'Holi Beach Party è una delle feste più attese della Perla del Tirreno e dell’estate romana. Per l’occasione saranno tanti i giovani che dalla Capitale si riverseranno sulla spiaggia di Fregene per quello che è considerato a tutti gli effetti una sorta di rituale estivo, allegro e liberatorio. Un magico connubio di amicizia e amore, gioia per gli occhi e per il cuore. La serata inizierà alle ore 18 e verrà aperta dalla talentuosa compagnia di artisti di strada Singita Nouveau Cirque che incanterà i presenti con spettacoli e performance artistiche. Uno spettacolo tra i più fotografati dell’estate di tutta la costa laziale, che accompagna l’inizio di tutti gli Eventi del Singita e che fa da cornice ad un emozionante saluto al sole.

(Il dress Code è Total White / Bollywood. Dj Set: Rico-Frank Master-Viktor Martini-Alice)