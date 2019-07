Elder Lee, la foto con il coltello postata prima di partire

Felpa col cappuccio tirato sulla testa, bottiglia alle lavvra, e nelle mani un grosso coltello, forse lo stesso portato in Italia e usato per uccidere il vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. La foto tratta dal profilo Instagram di Elder Finnegan Lee, che attualmente risulta privato, è stata pubblicata oggi dal Tg2 e mostra il ventenne che ha confessato l'omicidio del carabiniere presumibilmente in un locale di San Francisco. Elder nel suo profilo Instagram si identifica "King of Nothing" e nella sua biografia scrive: "Death is guaranteed, life is not", la morte è garantita, la vita no. Sul suo profilo ha circa 1.223 follower e il nome del suo account è finntrill.

Omicidio di Cerciello Rega: Elder il ragazzo che ha confessato l'accoltellamento aveva postato una scatto sui social con un coltello in mano nei giorni prima della partenza per #Roma #Tg2Rai #31luglio pic.twitter.com/yf6sxFFFMn — Tg2 (@tg2rai) July 31, 2019

Gli investigatori dell'Arma sono andati stamane all'Hotel Meridien per effettuare una serie di rilievi e controlli nella stanza occupata da Elder e Natale Christian Hjorth, i due giovani statunitensi in carcere per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Secondo quanto si è appreso a piazzale Clodio gli esperti hanno isolato una serie di tracce biologiche a partire da quelle papillari. Intenzione di chi indaga - si spiega - è ricostruire i movimenti dei due ragazzi all'interno dell'albergo. Anche perché non va dimenticato che Finnegan Lee ha spiegato d'aver nascosto il coltello da marine - Trench knife tipo Kabar Camillus modello marine con lama da 18 centimetri - in un controsoffitto. I magistrati hanno proceduto alle verifiche sul posto, insieme con i difensori dei due giovani, anche perché la stanza oggetto della vicenda è stata sequestrata. L'intero contenuto delle valigie è stato messo all'attenzione degli investigatori per analisi e riscontri, si aggiunge.