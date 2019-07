Carabiniere ucciso, ecco chi sono i due americani fermati

Sono Elder Lee e Natale Hjorth i due cittadini americani di 19 anni fermati per l'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega. A entrambi sono contestati i reati di omicidio e tentata estorsione. Al momento si trovano nel carcere di Regina Coeli, in attesa dell'interrogatorio di garanzia del gip per la convalida del fermo.

Le indagini hanno consentito di accertare che poco prima dell’omicidio, i due giovani statunitensi avevano sottratto uno zaino a un cittadino italiano, minacciandolo, nel corso di una telefonata, di restituirglielo solamente alla condizione di dare loro 100 euro ed 1 grammo di cocaina. I carabinieri, contattati dalla vittima che aveva denunciato l’accaduto, si sono presentati all’appuntamento per bloccare i malfattori, i quali, nonostante i militari si fossero qualificati quali appartenenti all’Arma, hanno iniziato una colluttazione, culminata nel ferimento mortale del vice brigadiere Cerciello Rega.

L'arma del delitto - un coltello di notevoli dimensioni - è stata trovata durante la perquisizioni dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma nella camera dell'hotel Meridien che i due 19enni occupavano. Era stata abilmente nascosta dietro a un pannello a sospensione nel soffitto. Mentre il borsello rubato allo spacciatore era nascosto in una fioriera esterna, vicina all'hotel.

"Elder Lee - si legge ancora nel decreto di fermo - colpiva con 'numerosi fendenti il Cerciello, attingendolo in zone vitali, tanto che a seguito dei fendenti inferti il carabiniere decedeva presso il pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito". Dopo l'aggressione entrambi i responsabili scappavano "incuranti delle condizioni del Cerciello, esanime". Gli indizi di colpevolezza, raccolti dai carabinieri sono "gravi e concordanti" e si avvalgono di numerose testimonianze.

I due americani aveva già fatto le valige ed erano pronti a prendere un aereo per gli Usa.